 بيلوسي: يجب ألا تكون هناك مناظرات بين بايدن وترامب - بوابة الشروق
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بيلوسي: يجب ألا تكون هناك مناظرات بين بايدن وترامب

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 10:02 م

قالت نانسي بيلوسي كبيرة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، إنها ترى أنه لا يجب أن تكون هناك مناظرات بين مرشح حزبها الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن، والرئيس دونالد ترامب في الفترة السابقة على أن تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي للصحفيين: إنني لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أي مناظرات.. أنا لن أجيز إجراء أي محادثة مع ترامب، ولا نقاش فيما يتعلق برئاسة الولايات المتحدة.

وهاجمت بيلوسي ترامب باعتباره شخصا لا يمت بصلة بأي ارتباط بالثقة والأدلة والبيانات والحقائق.

وفي مقابلة لاحقة على قناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية ، قال بايدن إنه سيجري مناظرة مع ترامب وأنه سيهدف إلى أن يكون مدققًا حيًا للحقائق على الأرض، خلال المواجهة وجهًا لوجه.

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