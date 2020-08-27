الشناوي: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر

قال محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، إن مروان محسن، أفضل مهاجم في مصر، مشيرًا إلى أنه الأساسي في تشكيل المنتخب الوطني.

وفاز الأهلي على نظيره الجونة، بهدف دون رد أحرزه مروان محسن، في الدقيقة الـ 5 من الوقت بدل الضائع، وذلك في إطار الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري.

وصرح "الشناوي" في تصريحاته عقب اللقاء، عبر قناة ناديه: "إسعاد الجماهير والإدارة هو عملنا ويجب أن نؤديه بكل إخلاص".

وأضاف: "نركز فقط في الملعب ولا نشغل بالنا بأي شيء يقال الهدف منه ضرب استقرار الفريق"

وشدد: "لا نلتفت لأي شيء سلبي يقال عن الفريق، هذه المجموعة من اللاعبين هي التي بدأت الدوري ثم فازت على صن داونز والنجم الساحلي والهلال وهي التي ستكمل الموسم لنهايته".

واختتم: "بالتأكيد الجماهير اعتادت على الانتصارات ولكن خسارة مباراة لن تكون نهاية المطاف".