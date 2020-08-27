السلطات التركية تعتقل 24 ضابط شرطة بعد فصلهم من عملهم

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أصدر مكتب المدعي العام في ولاية غازي عنتاب التركية مذكرة اعتقال بحق 25 ضابط شرطة تم فصلهم سابقا من العمل.

وتم اعتقال 24 من المطلوبين في العملية التي نفذت في 6 مدن مقرها غازي عنتاب، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وقالت السلطات إنها ستجري تحقيقا مع الموقوفين كجزء من التحقيق في انتماء عناصر بجهاز الشرطة لحركة الخدمة.

وشهد الشهر الحالي عمليات اعتقال موسعة لضباط في الجيش فصلوا من عملهم سابقًا.

وعقب انقلاب عام 2016 أطلقت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة أمنية موسعة أسفرت عن فصل أكثر من 150 ألف موظف من عمله وسجن أكثر من 70 ألف، بتهمة تدبير محاولة انقلاب 2016، أو الانتماء إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.