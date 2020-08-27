تحدث هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس فوز فريقه على الأهلي، في القمة الـ120 السبت الماضي، مؤكدًا أن لاعبي الأبيض أقوى فنيا من الأحمر في الوقت الحالي وهو ما ظهر في القمة.

وأضاف زادة، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تن": "الزمالك قدم مباراة قوية في القمة، ولاعبيه أظهرو قوتهم وأنهم الأفضل أمام الأهلي، وأيضًا هم الأقوى فنيًا بين الأربع فرق المتواجدة في دوري أبطال إفريقيا".

وعن إمكانية انضمام رمضان صبحي للزمالك؟ أجاب: " كل شئ وارد، يمكن ويمكن".

وعن حكم حصول الزمالك على عقوبة مالية من محمود كهربا، جناح الأهلي، علق قائلا: "لم أتمنى ما حدث منه، هو تسرع في الانقطاع عن التدريبات، وحاليا يوجد محمود الونش ومحمود علاء وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم متمسكين بالنادي، وهم أقوى مقدرة فنيًا من كهربا، لأن النادي لا يبخل بشيء".

واختتم: "كنت أتمنى إتمام انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، هو لاعب عالمي، كما أتمنى وجود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي معنا في صفوف القلعة البيضاء.