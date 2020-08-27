كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن كواليس رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة رئيس الزمالك، لحضور افتتاح منشآت بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وقال مرجان في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلي": "لا يوجد لدينا (أبو سنيدة) لكي ننكر أفعالنا، التسجيلات موجودة ولن نقبل دعوة من شخص سب أمهات مصر كلها، هو يستشهد بالشعب المصري، كيف يقبل مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة ويشارك في أحتفالات من شخص أساء لشعب مصر بالكامل".

وتساءل مرجان: "هل من المفترض أن مجلس إدارة الأهلي يقبل دعوة من شخص سب النادي ورموزه وقيادته ويوجه اتهامات لنا يوميًا؟".

وواصل: "هل هناك برنامج في قناة الأهلي قائم على النادي المنافس؟، كيف نقبل دعوة وأنت أهنت رموز الأهلي وأعضاء النادي باتهامات ليس لها أي دليل؟، كيف نقبل دعوة وأنا متقدم ضدك بـ 13 بلاغًا للنائب العام؟".

وشدد: "محمود الخطيب ما زال متمسك باللوائح والقانون والأخلاق، يجب أن يكون هناك تدخل من دولة القانون، قابلنا مندوب الزمالك بمنتهى الاحترام".

وأردف: "كما ذهب وليد سليمان لزيارة محمد عبد الشافي في لفتة طيبة جدًا وصورة عاكسة للعلاقة الطيبة جدًا بين اللاعبين والجماهير وبين المسؤولين وبعضهم، ولكن هناك من يريد أن يحدث فتنة يجب أن يسأل".

واختتم: "مؤسسات الدولة تعلم جيدًا أننا صبرنا بما فيه الكفاية، ولكن لن نصل في النهاية إلى أن نتهم ونظل صامتين أكثر من ذلك، هناك بلاغ لدى النائب العام والجهات المختصة، ويجب أن تضع الدولة حدًا لهذا الموضوع".