لاشين إبراهيم: غرامة التخلف عن انتخابات الشيوخ قد تبدأ من 10 جنيهات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد غرامة تخلف المواطنين عن الإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بغير عذر، لافتًا إلى أن الغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن النيابة العامة تصدر ضد المتخلفين أمرًا جنائيًا، مشيرًا إلى أن الغرامة قد تبدأ من 10 أو 20 جنيهًا، وهو ما يتم تحديده من سلطات النيابة العامة دون تدخل من الهيئة.

وأكد أن فرض الغرامة على من تخلفوا عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات ليس أمرًا جديدًا، قائلًا إن العديد من الدول في أوروبا وإفريقيا تطبق الغرامات على من يتخلف عن الإدلاء بصوته.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين غير الراضين عن الغرامة أو من لديهم عذر التقدم بتظلم للنيابة العامة، متابعًا: «كل شخص يجد لديه عذر يتقدم به للنيابة العامة ولا مانع من ذلك».

وعن حقيقة مثول المواطنين أمام النيابة العامة، أوضح أن الغرامة المفروضة شبيهة بمخالفات المرور، إضافة إلى أنها لا تخرج عن كونها مخالفة انتخابية وعقوبتها الغرامة.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، أمس الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.