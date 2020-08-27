مالطا تنفي تعرضها لمهاجرين عالقين على متن سفينة شحن قبالة سواحلها

نفت حكومة مالطا، اليوم الخميس، اعتراضها طريق سفينة للمهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ قبالة سواحلها، وانتقدت مزاعم شركة الشحن الدنماركية التي أعلنت ذلك.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المالطية إن السلطات المالطية لم تصدر تعليمات أبدًا للسفينة بالمضي قدما إلى مالطا.



وكانت منظمة "سي ووتش" الخيرية الألمانية أعلنت اليوم الخميس، أن 27 مهاجرًا جرى إنقاذهم في البحر، كانوا عالقين على متن سفينة شحن بالقرب من مالطا لأكثر من ثلاثة أسابيع.



وقالت المنظمة في تسلسل زمني للأحداث إن الناقلة "مايرسك إتيان" التي ترفع علم الدنمارك انتشلت المهاجرين في الرابع أغسطس بعد إخطار من "سي ووتش".



وأكد كيس سوجارد، رئيس الاتصالات في شركة "مايرسك تانكرز" المالكة للسفينة، تنفيذ العملية، ووجه وكالة الأنباء الألمانية إلى بيان أصدرته رابطة الشحن الدنماركية في 19 أغسطس.