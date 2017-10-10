ترامب يعتزم استغلال كلمة رئيسية للهجوم على بايدن

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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلال كلمة قبول ترشيحه بمؤتمر الحزب الجمهوري، لتوضيح المسيرة الطويلة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن ووصفه بأنه يساري متطرف.

ووفقًا لمقتطفات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، وأكدتها حملة ترامب، سيقول الأخير "قضينا السنوات الأربع الماضية في إصلاح الضرر الذي سببه جو بايدن طوال السبع والأربعين عاما الماضية"، في إشارة إلى مسيرته كعضو في مجلس الشيوخ وأثناء توليه منصب نائب الرئيس.

وتعهد تيم مورتاغ، مدير التواصل بحملة ترامب، بـ"كلمة صارمة".

وتسعى الحملة لمواصلة سمة عام 2016 برسم ترامب باعتباره من خارج السلطة، وتأطير الديمقراطيين من يسار الوسط باعتبارهم اشتراكيين، على الرغم من الأدلة على أنهم على خلاف ذلك.

وسوف يصف ترامب بايدن بأنه "مرشح خاوي" سيكون أداة لجناح اليسار لحزبه.