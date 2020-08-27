وزير الاتصالات: بعض خدمات منصة «مصر الرقمية» مجانية

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة «مصر الرقمية» منصة رقمية على الإنترنت تم إطلاقها بشكل تجريبي؛ لإتاحة ثلاث حزم من الخدمات الحكومية بشكل مبدأي.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن بعض الخدمات ستكون برسوم وبعض الخدمات سيتم تقديمها على نحو مجاني، موضحًا أن الأمر يتم تحديده حسب طبيعة الخدمة وكلفتها.

وأشار إلى أن تجديد رخص المركبات يتطلب سداد رسوم الترخيص والتأمين الإجباري والمخالفات، قائلًا إن المنصة تقدم حزمة التموين ورخص المركبات والمرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وحزمة التوثيق ورفع الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل.

ولفت وزير الاتصالات إلى إطلاق أكثر من 360 مكتبًا يقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، خلال الأسابيع الستة المقبلة، من مكاتب؛ الشهر العقاري ومكاتب البريد ومكاتب خدمات المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، متابعًا أنها تقدم خدمات التوثيق على نحو مميكن كامل.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، إطلاق البث التجريبي لمنصة «مصر الرقمية» لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية مثل حزم الخدمات الخاصة بكل من المرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق بإجمالي عدد ٧٠ خدمة على أن يتم استكمال باقي الخدمات الحكومية تباعا مع نهاية العام الحالي.