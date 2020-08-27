برلين تعتزم دعم الإمكانيات الرقمية في المدارس بـ500 مليون يورو إضافية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الحكومة الألمانية مواصلة العمل على دعم تحسين الإمكانيات الرقمية للتدريس والتعلم والتواصل بالنسبة للمدارس والتلاميذ والمعلمين.

جاء ذلك في مشروع قرار أعدته الحكومة الاتحادية لتناقشه المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمرهم اليوم الخميس.

وجاء في الورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) القول:" وهنا ستدعم الحكومة الاتحادية الولايات ببرنامج تجهيز فوري بقيمة 500 مليون يورو إضافية".

كما علمت (د.ب.أ) أن مشروع القرار تضمن من ناحية أخرى العمل على توحيد التعليمات الخاصة بالنظافة الصحية في قطاع المدارس على مستوى البلاد، وسيتم مناشدة مؤتمر وزراء الثقافة للعمل على الاتفاق على معايير موحدة ولاسيما بالنسبة للارتداء الإجباري للكمامات أثناء فترة عمل المدارس .

من ناحية أخرى تعتزم الحكومة الألمانية سن لائحة لإعانة الطفل المريض بشكل يجعل شركات التأمين تصرف منحة إضافية بواقع خمسة أيام لكل من والد ووالدة الطفل المريض في هذا العام.

وستصل المنحة الإضافية إلى عشرة أيام في حال كان أحد الوالدين يعول الطفل المريض بمفرده.