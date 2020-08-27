 ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر العام على الأقل - بوابة الشروق
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ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر العام على الأقل

المانيا - ارشيفية
المانيا - ارشيفية
برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:20 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:20 م
اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على حظر الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن تفادي الاختلاط فيها والالتزام بقواعد النظافة الصحية خلالها، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المشاركين في المشاورات التي أجرتها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل على مستوى رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات، لطرح مقترح بخصوص التعامل الموحد مع الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا، بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

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