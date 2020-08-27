وادي دجلة يهزم المقاصة بثلاثية ويهرب من قاع الدوري

حقق وادي دجلة فوزًا كبيرًا ومهمًا على حساب مضيفه مصر المقاصة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المقاصة افتتح التسجيل عبر تصويبة قوية من محمد إبراهيم في الدقيقة التاسعة، ولكن رد دجلة جاء سريعًا، ومن هجمة مرتدة تمكن مروان حمدي من تسجيل التعادل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويوقع على الهدف الثاني له ولدجلة في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 71 اختتم حسام عرفات أهداف المباراة بتوقيعه على الهدف الثالث لوادي دجلة.

بهذا الفوز رفع دجلة رصيده للنقطة 23 ليقفز للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.