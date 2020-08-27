 مروان: لم أطلب الرحيل عن الأهلي.. وأحاول عزل نفسي عن الانتقادات - بوابة الشروق
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مروان: لم أطلب الرحيل عن الأهلي.. وأحاول عزل نفسي عن الانتقادات

محمود باهي
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 12:10 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 12:10 ص

نفى مروان محسن مهاجم الأهلي، طلبه الرحيل عن النادي بعد مباراة القمة 120، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وقال مروان في تصريحات تلفزيونية عقب إحرازه لهدف فوز الأهلي القاتل على الجونة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد: "لم أطلب الرحيل عن الأهلي كل هذه الأنباء مجرد اجتهادات فقط، أركز مع الفريق على الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "قاتل لآخر دقيقة وأبارك لزملائي ولجمهور الأهلي والقادم أفضل، لو آخر يوم لي مع الأهلي هو الغد سأقاتل لآخر ثانية لي مع الفريق".

وتابع: " نعم أحزن من الانتقادات أحيانا لكنني أحاول عزل نفسي عنها، أواجه سوء توفيق أحيانا ولا مشكلة فيما يقال فأنا أركز مع فريقي فقط".

وعن انتقاد متعب له بعد مباراة الزمالك: "كل الاحترام بيني وبين متعب أتعلم منه دائما، وأعتذر له لو بدر أي شيء من والدي تسبب في مضايقته، سبب البكاء بعد المباراة ليس بسبب هدفي بل فرحة الفوز".


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