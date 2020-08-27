الآثار: مدير السياحة العالمية وصف المتحف الكبير بأنه أفضل صرح ثقافي بالعالم

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن قبول رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الدعوة لزيارة مصر يعد رسالة إيجابية، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولى له خارج أوروبا خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن مدير منظمة السياحة العالمية عبر عن انبهاره خلال زيارته لمصر بالمتحف المصري الكبير، قائلًا إنه «أفضل صرح أثري ثقافي في العالم».

وأوضحت أن منظمة السياحة العالمية تتابع جهود مصر في القطاع وبخاصة خلال أزمة فيروس كورونا، قائلة إن وزارة السياحة توافي المنظمة العالمية بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشارت إلى شعور منظمة السياحة العالمية بالاطمئنان تجاه إجراءات مصر الاحترازية، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج حافل لزوراب بولوليكاشفيلي، خلال زيارته لمدة ثلاثة أيام.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الذي وصل مصر لمتابعة عودة السياحة مرة أخرى.

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