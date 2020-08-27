‏العربية: ميليشيات النواصي تسيطر على ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية وتطرد المتظاهرين منه

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن ميليشيات «النواصي» سيطرت على «ميدان الشهداء» بالعاصمة الليبية طرابلس، وطردت المتظاهرين منه.



كانت التظاهرات تجددت ضد حكومة الوفاق في «ميدان الشهداء» بالعاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من ‏فرض الوفاق حظرا للتجول بطرابلس تزامنا مع موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها منذ يوم الأحد الماضى.



وكانت قد وقعت إصابات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس برصاص المليشيات.



وتشهد طرابلس وعدد من المدن الليبية موجة من التظاهرات منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على الأوضاع، ووجود المرتزقة، والتدخل الأجنبي في البلاد.