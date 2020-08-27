مقترح لميركل يحظر حضور الجماهير للفعاليات الرياضية الكبيرة حتى نهاية العام

تعتزم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تقديم مقترح يحظر الحضور الجماهيري للفعاليات الرياضية الكبيرة حتى 31 ديسمبر المقبل على الأقل.

جاء ذلك في مشروع قرار أعدته الحكومة الاتحادية لتناقشه المستشارة مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمرهم اليوم الخميس، وقد اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مشروع القرار.

وسيؤثر هذا الحظر بشكل ملموس على أندية كرة القدم للمحترفين والأندية الكبيرة في كرة اليد والسلة وهوكي الجليد بالإضافة إلى رياضات أخرى تعتمد بقوة على إيرادات الحضور الجماهيري.

وينص المقترح على إمكانية منح استثناءات بالنسبة للمنطقة التي تدنت فيها أعداد الإصابات بعدوى كورونا بشدة، وأشار المقترح إلى أنه يجب في هذه الحالة ضمان أن الحضور في هذه الحالة سيقتصر على سكان هذه المنطقة أو سكان المناطق المحيطة التي تشهد تطورات مماثلة.

كانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم قدمت أمس الأربعاء خطة معدلة للنظافة الصحية بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأرسلتها إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية في الدوري.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء دوري الدرجتين الأولى والثانية على هذه الخطة خلال اجتماع استثنائي في الثالث من سبتمبر القادم، وتتضمن الخطة استصدار تذاكر بالبيانات الشخصية للمشجع لتسهيل تتبع سلسلة العدوى.

غير أنه يبدو أن من المشكوك فيه أن تؤدي هذه الخطة إلى السماح بحضور عدد أكبر من الجماهير إلى الملاعب في حال تنفيذ التوجيهات المقترحة حاليا من الحكومة الاتحادية.