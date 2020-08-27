متحدث الأوقاف: لن يسمح بأي دعاية داخل المساجد بفترة الإعادة لانتخابات الشيوخ

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة لازالت معلقة بالمساجد، مؤكدًا عدم السماح بصلاة الجنازة أو مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية في فترة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل المساجد.

وعن قرار وزارة الأوقاف بمنع عبدالله رشدي من الخطابة، أضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة أصدرت القرار بإحالة الشيخ عبدالله إلى باحث دعوة.

وأوضح أن القرار تم اتخاذه من قبل اللجنة في الوزارة بعد دراسة لكل ما ينشر وما ينشره «رشدي» للأخبار وما يخالف صحيح منهج الوزارة، لافتًا إلى إطلاع المواطنين بالأمر كاملًا، في وقت لاحق.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قرر إحالة عبدالله محمد رشدي محمد إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول، اعتبارًا من يوم 23 أغسطس.