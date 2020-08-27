تخصيص قنب طبى للفيلة فى بولندا للحد من الإجهاد العصبى

تعتزم حديقة الحيوانات فى وارسو، إعطاء الفيلة قنبا طبيا سعيا إلى تخفيف إجهادها العصبى، وفق ما أعلن المسئولون عن المشروع الأربعاء.

وقالت أنييشكا تشوكوفسكا، الطبيبة البيطرية المسئولة عن المشروع فى حديقة الحيوانات بالعاصمة البولندية: إن علاجات القنب الطبية للكلاب والأحصنة باتت معروفة فى العالم «لكن هذا المشروع هو على الأرجح الأول من نوعه الذى يركز على الفيلة».

وسيتيح هذا المشروع لحديقة الحيوانات اختبار كيفية تأثر الفيلة الإفريقية الثلاثة التى تضمها بكمية مركزة عالية من الكانابيديول الذى لا يؤدى إلى الانتشاء ولا يضر بالكبد والكلى.

وقالت تشوكوفسكا إن الهدف هو «إيجاد بديل طبيعى للوسائل القائمة راهنا لمكافحة الإجهاد، وخصوصا الأدوية» التى غالبا ما تُعطى، وفقا لشبكة يورونيوز.

وتخضع فيلة حديقة وارسو التى عانت أخيرا من نفوق الأنثى المهيمنة، لفحوص مستمرة للتثبت من مستوى الإجهاد الذى يقاس وفقا للتقلبات الهرمونية والمراقبة السلوكية.

وتوقعت تشوكوفسكا ألا تظهر نتائج المشروع قبل عام ونصف عام وحتى عامين، مشيرة إلى أن مشاريع مماثلة يمكن أن تطبق لاحقا على حيوانات أخرى تعيش فى الأقفاص.