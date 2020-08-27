الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق

وزير الأوقاف للمتقدمين للبرنامج الرئاسي: اهتموا بدراسة أحوال مصر وتاريخها الحديث

بعد رحلة هروب استمرت 12 عاما.. «إف.بي.آي» يعلن القبض على مصري قتل نجلتيه في تكساس