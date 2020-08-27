الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق

الأكثر قراءة
تصل لـ12 ألف جنيه.. الحكومة تقر قانون فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات (تفاصيل)
عاجل: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة
النيابة تأمر بضبط وإحضار زوج المجني عليها في واقعة ذبح سيدة وطفليها في البحيرة
«3 جثث لأم وطفليها».. ننشر أسماء ضحايا مذبحة كفر الدوار
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قصفت الطائرات التركية اليوم الخميس أطراف قرية في محافظة دهوك بإقليم شمال كردستان العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "الطائرات التركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".