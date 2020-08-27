 الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق - بوابة الشروق
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الطائرات التركية تقصف قرية بشمال كردستان العراق

(د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 12:33 م

قصفت الطائرات التركية اليوم الخميس أطراف قرية في محافظة دهوك بإقليم شمال كردستان العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "الطائرات التركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".

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