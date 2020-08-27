عبد الحفيظ: أتمنى أن يطبق الفار على كل الأندية مثل الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة لحكام مباريات الدوري بعد الفوز على الجونة 0/1 في الجولة 22 من المسابقة.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه عقب اللقاء "أتمنى كما استعان الحكم بتقنية الفيديو، وطرد ديانج بعد الإنذار الثاني، أن يطبق ذلك في كل المباريات، لأن هناك حالة مشابهة في المباراة السابقة ضد الزمالك وأخرى في مباراة الزمالك والمصري مثل حالة طرد ديانج".

وأكد مدير الكرة بالأهلي "لا أعترض لأن هذا حق وذهب إلى صاحبه، ولكني أريد أن يتم تطبيق نفس الأمر على كل الأندية".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مباراة الجونة، قائلا "أضعنا الشوط الأول بأداء شبه سلبي، وكان من الممكن أن نهدر نقاط المباراة بالكامل".

وشدد "يجب أن يكون هناك جلسات مع اللاعبين سواء بشكل فردي أو جماعي من أجل مراجعة الأداء واستعادة الروح والقتال قبل مواجهة الوداد".

وأشار "صفوف الفريق ستكتمل قريبا بعودة حسين الشحات ومحمود كهربا، مما سيمنحنا قوة إضافية".

وختم تصريحاته "سعيد بهدف مروان محسن وبروحه العالية وتماسكه ومساندة اللاعبين له".