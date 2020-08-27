مسؤول فلسطيني: مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شمال رام الله

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أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين شرعوا اليوم الخميس، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عبوين شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس بلدية عبوين ناجي حمد قوله إن مستوطنين نصبوا أربعة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي المواطنين في المنطقة التي تتوسط بلدات (عبوين، جلجليا، سنجل).

وأضاف أن الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستطانية والأراضي المحيطة بها التابعة للبلدات الثلاث، "طابو" وأصحابها يملكون أوراقا رسمية تؤكد ملكيتها.

على الصعيد نفسه، هدمت قوات اسرائيلية اليوم مبنى (مخبز) قيد الإنشاء، وأخطرت بهدم منجرة، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.