وزير الأوقاف يقرر منع إمامين من صعود المنبر بسبب الغش في اختبار تحسين المستوى المالي

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلغاء اختبار اثنين من خطباء المكافأة المتقدمين لتحسين المستوى المالي وإلغاء تصريحهما، مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الأوقاف قرر إلغاء اختبار كل من عبد المنعم عبد الجواد محمد عثمان من محافظة بني سويف، وأحمد محمد عبد المنعم محمد ثابت من محافظة البحيرة، لضبطهما متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية.