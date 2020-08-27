محافظ البحيرة: تنفيذ 165 مشروعا للمياه والصرف بتكلفة 14 مليار جنيه

قال هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة، حيث ظهر هذا جلياً في حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين والتى بلغت 14 مليار و68 مليون جنيه خلال عامين لتنفيذ 165 مشروعا عملاقا لمياه الشرب والصرف الصحى منهم 137مشروعا تابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي مبلغ 10 مليار و618 مليون جنيه، و28 مشروعا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بإجمالي مبلغ 3 مليارات و450 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من 86 مشروعا منهم وجار العمل بـ79 مشروعا أخر، بتكلفة 5 مليارات و528 مليون جنيه، مؤكدا حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات أولاً بأول للالتزام ببرنامجها الزمني المحدد والمواصفات الفنية المقررة.

ونوه إلى أنه بانتهاء كافة المشروعات الجارى تنفيذها، سيتم القضاء على ضعف وانقطاع المياه بكافة المناطق وتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية ووصولها إلى جميع المناطق بأطراف القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية والمحرومة.