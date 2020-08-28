ميانمار تحظر سفر موظفي الحكومة بين المدن مع ارتفاع إصابات كورونا

أمرت السلطات في ميانمار بعدم سفر موظفي الحكومة كافة بين المدن بدون تصاريح سفر صادرة من الوزارات المعنية، على أن يسري ذلك فورًا، وذلك في ضوء قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقالت بلومبرج إن الأمر صدر من اللجنة المركزية بشأن السيطرة على مرض "كوفيد-19"، والتي تترأسها الزعيمة الفعلية أونج سان سو تشي.



وبموجب الأمر، يحظر على كل الموظفين من القطاع العام السفر عبر الأقاليم أو السفر المحلي أو الدولي حتى إشعار آخر.



كما لم يسمح لا بالسفر الخاص بالأعمال أو رحلات السياحة.



وقالت اللجنة إنه في حالة أي سفر طارئ ولأسباب مقبولة، يتعين على الشخص طلب تصريح بالسفر من وزارته.