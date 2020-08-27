 ميركل تسعى للإبقاء على حظر إقامة فعاليات كبرى حتى نهاية العام - بوابة الشروق
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ميركل تسعى للإبقاء على حظر إقامة فعاليات كبرى حتى نهاية العام

(د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 11:09 ص

تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ للإبقاء على حظر إقامة فعاليات كبرى مثل المهرجانات الشعبية أو الفعاليات الرياضية الكبرى التي تضم الكثير من المشاهدين والحفلات الكبرى مثل المهرجانات حتى 31 ديسمبر من هذا العام.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، جاء في مسودة قرار الحكومة للنقاش بين المستشارة ورؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، أنه من الممكن أن يكون هناك استثناءات لذلك في مناطق تقل بها أعداد الإصابة للغاية، إذا تم التأكد من أن المشاركين سيكونوا فقط من هذه المنطقة أو من المناطق المحيطة التي تتوافر بها نفس الشروط.

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