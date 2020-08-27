قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر صدرت 3.8 مليون طن من السلع المختلفة، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والقيود على حركة التجارة الدولية وانخفاضها بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن مصر تفوقت على العديد من دول العالم في تصدير العنب والمانجو والبطاطس والموالح والبصل والثوم، خلال الفترة الأخيرة من عام 2020.

وأشار إلى افتتاح عشرة أسواق جديدة رغم ظروف جائحة كورونا المستجد، قائلًا إن: «الوزارة فتحت سوقًا جديدًا في جنوب إفريقيا لتصدير المانجو المصرية».

وأوضح أن الصادرات المصرية الزراعية أصبح لها اسم كبير في العالم، متابعًا أن هناك اهتمامًا من الدولة والفلاح بالإجراءات المتبعة داخل المزارع التي تصدر العنب والبرتقال وخلافه.

وكشف أن فتح الأسواق العديدة يرجع لما يراه العالم من إجراءات الدولة المصرية وما يقوم به الفلاح من إجراءات وأسلوب جيد لاستخدام المبيدات والتعبئة، مؤكدًا أهمية الفخر بهذا الجهد.

وعن إشادة ثلاثة سفراء بالمانجو المصرية، أوضح أن الإشادة نوع من أنواع الدعاية والتسويق للمنتج المصري، مستطردًا أن كل الدولة تبذل دورها وجهودها في سبيل الارتقاء بالمنتج.

وأكد أن القطاع الزراعي أثبت قدرته على الصمود وإثبات نفسه ومرونته في مقاومة الظروف وخلق فرص في ظل أزمة كورونا، متابعًا: «نسير بخطى ثابتة، وهناك دعم من الرئيس ودولة الرئيس والحكومة، وإجراءات كبيرة لاستنباط وإضافة منتجات جديدة».