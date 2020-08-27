السويد تهدف إلى وقف عمليات الاستحواذ الأجنبية ذات الحساسية الأمنية

تقترح الحكومة السويدية تشريعا جديدا لحماية الشركات ذات الأهمية الخاصة من عمليات الاستحواذ الأجنبية، وسط تحذيرات من أن أزمة فيروس كورونا جعلت هذه الأصول معرضة للخطر بشكل خاص، حسبما أفاد تقرير للإذاعة العامة "راديو السويد".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أنه من خلال تعديلات قانون الحماية الأمنية، ستكون السلطات قادرة على مراجعة ووقف أي عملية بيع إذا كانت تشكل تهديدا للأمن القومي، على سبيل المثال من خلال السماح للقوى الأجنبية بالاطلاع على معلومات حساسة.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبرج في مقابلة مع الإذاعة العامة: "استخدمت بعض الدول الأجنبية عمليات الاستحواذ كاستراتيجية لكسب مزايا لسياستها الأمنية، ولم يكن للسويد أي حماية مباشرة ضد هذا منذ عقود".

ووفقا لإحالة من المجلس القانوني، سوف تتمكن سلطات مثل جهاز الأمن السويدي والقوات المسلحة السويدية، اعتبارا من العام المقبل، من وقف بيع الشركات العاملة في أنشطة حساسة أمنيا في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا الجيل الخامس.