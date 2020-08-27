الصحة الكويتية: حالة وفاة و674 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة وفاة واحدة و674 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 522 حالة وعدد الإصابات إلى 82 ألفًا و945 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي اليوم الخميس- "إن هذه الحالات ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أن هناك 97 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة، فضلًا عن إجراء 4191 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 603 آلاف و604 مسحات".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و698 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 521 حالة، وعدد الإصابات إلى 82 ألفًا و271 حالة.