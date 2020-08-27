بوتين: روسيا تجاوزت ذروة المشكلات الاقتصادية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تجاوزت ذروة المشكلات الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يتعافى الاقتصاد الروسي العام المقبل.

وأضاف بوتين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن "فيما يتعلق بمستوى أسعار النفط الراهن، فإنه كان من الممكن أن تكون الأسعار أعلى من المستوى الحالي والبالغ 46 دولارا للبرميل، لافتا إلي أنه "سيكون من الأفضل لو كانت الأسعار أعلى بقليل من المستوى الحالي".

وأشار الرئيس الروسي إلي أن الاقتصاد الروسي تجاوز أزمة كورونا بفضل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق باحتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، أشاد الرئيس الروسي بوضع الاحتياطيات، وقال إن "احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تنمو بالرغم من أزمة جائحة كورونا".

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 7 أغسطس الجاري بنسبة 1.5% وبلغت مستوى 600.7 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الروسي كان قد أعلن في وقت سابق إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة ما بين 4.5% - 5.5%، على أن يحقق نموا في 2021.