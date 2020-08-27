إندونيسيا تسجل 2719 إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا تسجيل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 162 ألفًا و884 حالة، وذلك في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم الخميس- أنه تم أيضًا تسجيل 120 وفاة أخرى بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و64 شخصًا، بينما بلغ عدد المتعافين 118 ألفًا و575 شخصًا.

وسجلت العاصمة جاكرتا 760 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي للحالات فيها إلى 36 ألفًا و213 حالة، بينما سجلت جاوة الشرقية 367 حالة جديدة، ووسط جاوة 252 حالة، وشرق كاليمانتان 206 حالات، وغرب جاوة 154 حالة، وسجلت آتشيه 108 إصابات جديدة.