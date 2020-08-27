الأمم المتحدة تعلن استئناف مفاوضات لجنة الدستور السوري في جنيف

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني سيستأنفون اجتماعاتهم اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إطار أعمال الجولة الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة دستور جديد لسورية، وذلك بعد تعليق استمر ثلاثة أيام بسبب رصد إصابات بكورونا بينهم.

وأفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، الذي يستضيف الاجتماعات، بأنه يمكن استئناف المفاوضات "مع الحفاظ الكامل على التباعد الاجتماعي والاحتياطات ذات الصلة".

وبعد توقف للاجتماعات استمر تسعة أشهر بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وكذلك من جراء قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، أجرى الممثلون مفاوضات لم تستمر سوى لبضع ساعات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قبل أن تأمرهم السلطات الصحية السويسرية بالتزام العزل الصحي في غرفهم بالفنادق، وذلك بعد تأكد إصابة أربعة من المشاركين بكورونا.

وتهدف المشاورات إلى خلق حالة من الزخم من شأنها أن تقود لحل سياسي للحرب الأهلية الدموية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن.