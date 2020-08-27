«مصر للسياحة» تبيع تذاكر «آير كايرو» في منافذها

وقعت شركة مصر للسياحة مع شركة آير كايرو، إحدى الشركات التابعة لمصر للطيران، عقدا بموجبه تكون الأولى مسئولة عن بيع تذاكر آير كايرو من خلال منافذها، والتي تنتشر في كافة المحافظات، خاصة الصعيد التي تسير الشركة عددا من الرحلات منها.

ومنذ بداية سبتمبر ستكون شركة مصر للسياحة معينة كوكيل مبيعات مفضل لشركة آير كايرو لبيع تذاكر وخدمات الركاب التي تعرضها الشركة في السوق المصرية.

يذكر أن شركة آير كايرو تنظم رحلات من محافظات الصعيد من خلال مطارات سوهاج، وأسيوط، وبرج العرب العرب إلى الدول العربية والأوربية، ومنها الكويت، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وفي أوروربا إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وصربيا وأرمينيا، وجورجيا.

وتسير آيركايرو حاليا رحلات إلى المملكة العربية بواقع رحلتين في الأسبوع من الرياض إلى مطار الإسكندرية، و3 رحلات من جدة إلى مطار سوهاج والإسكندرية، وحسب موقع الشركة فإن هذه الرحلات تنظم فقط للكوادر الطبية مصريي الجنسية وعائلاتهم فقط، والمواطنين السعوديين ومرافقيهم (غير السعوديين على أن يكون لديهم إقامة سارية بالمملكة).

ويتوزع هيكل ملكية «آير كايرو» بين مصر للطيران بنسبة 60%، بينما النسبة الباقية موزعة بالتساوي بين بنكي الأهلي ومصر.

وقال مصدر مسئول بالشركة إن «آيركايرو» ستعيد خلال الشتاء القادم، تشغيل الرحلات التي تقوم بها إلى أرمينيا، وجورجيا، وألمانيا، وفرنسا، ومن المخطط أن تقوم الشركة بثلاث رحلات أسبوعية من كل وجهة من الوجهات السابق ذكرها.

وتوقع المصدر أن تعيد الشركة في النصف الثاني من أكتوبر تشغيل رحلات جمهورية التشيك، وبودابست في المجر، وأسبانيا، وفي وقت لاحق سيتم تشغيل رحلات ألمانيا وفرنسا مع إعلان هذه الدول السماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر.