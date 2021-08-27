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وزير: الاضطرابات السياسية بالبرازيل تعزز الضغوط على النقد الأجنبي والتضخم

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 2:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 2:58 ص

 قال وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو جويديس، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ البرازيلي، إن الاضطرابات السياسية الداخلية في البلاد والتقدم في الحملة الانتخابية يلقيان بثقلهما على النقد الأجنبي، ما يساهم في زيادة أسعار الوقود.

وأضاف الوزير في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن الأسباب الأخرى التي تقف وراء ارتفاع التضخم تشمل الأسعار الدولية وأزمة المياه.

وتلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء، وتضع برامج لصالح من يقومون بترشيد استهلاك الموارد ويحافظون على قدرة نظام توزيع الطاقة.

ووفقا لجويديس، يتعين على البرازيل مواجهة أزمة مياه قادمة، وحذر الوزير من زيادة أخرى في أسعار الكهرباء.

وقال جويديس إنه يتعين على البنك المركزي البرازيلي أن يكافح التضخم وأن يجري مزيدا من الإصلاحات من أجل الحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار الوزير إلى أن ميزانية عام 2022 ستكون صارمة.


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