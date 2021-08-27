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أمريكا: إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بأمان من كابول

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 3:38 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 3:38 م
ذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بأمان من كابول، مما يمثل دليلا على شجاعة كافة من يساهمون في هذه المهمة الحيوية ومهارتهم وتصميمهم.

وعن التفجيرين اللذين وقعا أمس الخميس قرب مطار كابول واسفرا عن مقتل 90 شخصا من بينهم 13جنديا امريكيا ،قال البيان "قلبنا منفطر على من فقدناهم ..، ونعرب عن خالص تعازينا لأحبائهم".

وتابع البيان " التفجيران اللذان وقعا .. في محيط مطار كابول كانا بمثابة تذكير مروع بالظروف الخطرة التي يعمل فيها جنودنا ودبلوماسيونا فيما تختتم مهمة الولايات المتحدة العسكرية التي استمرت 20 عاما في أفغانستان".

وذكر البيان "ينفطر قلبنا أيضا لفقدان الأفغان المتجمعين بالقرب من المطار على أمل أن تسنح لهم فرصة لبدء حياة جديدة في مكان آخر".

وقال البيان "يحمي مشاة البحرية الأمريكية السفارات والدبلوماسيين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم. يخاطرون بحياتهم حتى نتمكن من القيام بوظائفنا بالنيابة عن الشعب الأمريكي. ويواصلون القيام بذلك الآن في كابول، حتى بعد الهجوم، تماما كما يفعلون في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، وسيواصلون القيام بذلك بينما نكمل هذه المهمة.

وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة منفذي الهجمات التي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

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