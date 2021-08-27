خالد عكاشة عن إعادة المصريين من أفغانستان: تجسيد لأهم ملامح الجمهورية الجديدة

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشهد إعادة البعثة المصرية من أفغانستان يُجسّد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن هذه الخطوة مثّلت أحد أبرز النماذج الناجحة في التعبير عن المبادئ الجديدة والحقيقية والتي تشمل حرص الدولة على سلامة أبنائها في كل مكان.

وأضاف أن هذه العملية كانت شديدة الصعوبة والخطورة في ظل الأوضاع السائدة هناك، معتبرًا أن هذه العملية كانت الأصعب رغم أنها تشبه إعادة مصريين من دول اليمن وسوريا والعراق وليبيا، إلى جانب الصين أيضًا بفعل جائحة كورونا.

وأوضح عكاشة أن إعادة المصريين كانت رحلة مُظفرة نفّذتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية وكل المؤسسات التي شاركت في تنفيذ هذا التكليف الرئاسي، واصفًا هذا العمل بـ«الناجح بكل المقاييس».

وشدد على أن المهمة مثّلت ترجمة فعلية لاستراتيجية الدولة بجعل المواطن المصري في قمة أولوياتها وسياساتها على المدى الحالي والمستقبلي، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت مدركة منذ البداية للأبعاد الخطيرة للأوضاع هناك.

ووصلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار شرق القاهرة العسكري، قادمة من أفغانستان، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، وأقلّت الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.