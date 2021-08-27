ماكرون: انضمام أيرلندا لاتفاق الضرائب سيكون منطقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن انضام أيرلندا إلى اتفاق عالمي بشأن تحديد حد أدنى للضرائب على الشركات سيكون منطقيا، رغم احترامه نموذجها الاقتصادي المبني على معدلات منخفضة لجذب الشركات متعددة الجنسيات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتحدث ماكرون عن أول زيارة له كرئيس للدولة لأيرلندا، التي رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاق مبدئي تم إبرامه في يوليو بين أكثر من 130 دولة بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وستحدد الاتفاقية حدا أدنى عالميا بنسبة 15 % وتجبر الشركات على دفع المزيد في الأماكن التي تعمل فيها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في دبلن: "ما نجح وزراؤنا وفنيونا وفرق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيقه منطقي. الأمر متروك لنا لبناء مسار مشترك وخطوة ذكية، الأمر الذي سيكون منطقيا بالنسبة لأيرلندا، وللدول الأعضاء في منطقة اليورو للعمل معا. لذلك أنا واثق، لكنني لا أضغط".