حريق غابات جديد يأتي على 20 هكتارا في مقاطعة تولومن بكاليفورنيا

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دفع حريق غابات يتزايد في مقاطعة تولومن بولاية كاليفورنيا الأمريكية المسؤولين إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا أمس الخميس بأن حريق واشنطن أتى على 50 فدان (20 هكتارا) ولم يتم احتواءه على الإطلاق.

وقال مسؤولو هيئة إطفاء الحرائق بالولاية إنه جرى الإبلاغ أول مرة عن الحريق أمس الخميس عند طريقي جولف لينسك رود وستيت روت 108، غرب مدينة سونورا الصغيرة.

وجرى وضع العديد من المناطق بما في ذلك كل وسط مدينة سونورا، قيد أوامر الإخلاء الإلزامية أو تحذيرات بالإخلاء، بحسب مكتب شرطة مقاطعة تولومن.