مستشفى لبناني: نستقبل مجددا مرضى تم تلقيحهم أو أصيبوا بكورونا سابقا

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، إن المستشفى استقبل مرة جديدة العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بكورونا سابقا، و"لا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا".

وفي تغريدة عبر "توتير"، أشار الأبيض إلى أن "عدد حالات كورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة"، لافتا إلى أن "العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى الكورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى إلى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد تفتح أقسام الكورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى".

ورأى أن "رعاية المرضى في لبنان أصبحت كركوب زورق صغير وسط عاصفة هوجاء، تجربة مريرة يفضل العديد من عاملي الرعاية تجنبها، لذا فهم يغادرون"، مضيفا: "أصبحت ظروف المعيشة والعمل لا تطاق، وجودة الرعاية ليست كما كانت من قبل. هل سيحافظ لبنان على معدل وفيات منخفض لحالات الكورونا على الرغم من كل التحديات؟".