تنظيم داعش يعلن المسؤولية عن هجوم خارج مطار كابول بافغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تنظيم داعش من خلال وكالة أعماق التابعة له المسؤولية عن الهجوم خارج مطار كابول بافغانستان اليوم الخميس.

وزعم بيان داعش أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري، وقال إن الضحايا من القوات الأمريكية وآخرين متعاونين معهم.