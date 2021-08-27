تنظيم داعش يعلن المسؤولية عن هجوم خارج مطار كابول بافغانستان

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أعلن تنظيم داعش من خلال وكالة أعماق التابعة له المسؤولية عن الهجوم خارج مطار كابول بافغانستان اليوم الخميس.
وزعم بيان داعش أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري، وقال إن الضحايا من القوات الأمريكية وآخرين متعاونين معهم.