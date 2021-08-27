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أوباما يعرب عن صدمته إثر هجوم كابول

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 5:46 م

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن صدمته إثر الهجوم المدمر خارج محيط مطار كابول أمس.

وقال أوباما في بيان مكتوب اليوم الجمعة إنه كرئيس لم يكن هناك ما هو أكثر إيلاما له من الحداد مع أقارب الجنود القتلى.

وأعلن أوباما أنه هو وزوجته ميشيل يعلنان الحداد تضامنا مع عائلات هؤلاء "الأبطال" الذين لقوا حتفهم يوم أمس الخميس.

وأضاف أوباما أنه يشاطر عائلات الأفغان الذين لقوا حتفهم في الهجوم مشاعرهم وأحزانهم.

كان الهجوم الذي وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول أدى إلى مقتل مهاجمين انتحاريين وعدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) والعديد من المدنيين وما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا يوم أمس الخميس.

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