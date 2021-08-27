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الأمم المتحدة: هجوم مطار كابول كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة

ضحايا مطار كابول
ضحايا مطار كابول
أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 7:10 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 7:10 م

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الهجوم الإرهابي على مطار كابول، أمس، كان خطوة مروعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الهجوم كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة وقد تسبب في حدوثها بالفعل.

وأضاف كولفيل، في بيان اليوم، أن الهجوم كان محسوبا لقتل وتشويه أكبر عدد ممكن من الأشخاص المدنيين (أطفال ونساء وأباء وأمهات) وكذلك حركة طالبان والقوات الأجنبية التي تحمي المطار.

وأشار إلى أن الهجوم كان اعتداء شنيعا على المدنيين اليائسين، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المسؤولين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.

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