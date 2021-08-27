أعلن البيت الأبيض أنه تم إجلاء نحو 12 ألفا و500 شخص من أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيت الأبيض - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجلاء نحو 8500 شخص من قبل الجيش الأمريكي، كما تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص من خلال رحلات قوات التحالف؛ ليصبح إجمالي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نحو 12 ألفا و500 شخص.

وأضاف البيت الأبيض أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم عبر رحلات الجيش الأمريكي وقوات التحالف إلى 105 آلاف شخص منذ 14 أغسطس الجاري، وإلى 110 آلاف و600 شخص منذ أواخر شهر يوليو الماضي.