مدير مبادرة «صحة الأم والجنين»: الاكتشاف المبكر للأمراض يجنب إصابة الجنين بمضاعفات خطيرة

قال الدكتور فوزي فتحي مدير المبادرة الرئاسية «العناية بصحة الأم والجنين»، إن المبادرة تمثل امتدادًا للمبادرة الأشمل في المجال الصحي وهي 100 مليون صحة، التي تتضمن الكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن وزارة الصحة انطلقت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاكتشاف المبكر لكل الأمراض وفق المستطاع.

وأشار إلى أنه يتم التدخل بشكل فوري من أجل منع مضاعفات هذه الأمراض، وكذا منع انتقال العدوى، وهو ما مثّل دافعًا رئيسيًّا في مبادرة صحة الأم والجنين.

وأوضح أن المبادرة تتضمن إجراء فحوصات للأم خلال فترة الحمل، بما يساهم في اكتشاف أمراض، يكون لها مردود كبير إذا لم يتم اكتشافها من حيث الإصابة بمضاعفات خطيرة، إلى جانب معدل كبير لانتقال العدوى إلى الجنين.

وأشار إلى أنه في حال انتقال العدوى إلى الجنين، فإنه يعاني بشدة من مضاعفات خطيرة، قد تصل إلى الوفاة، لكنّه شدد على أن الكشف المبكر على هذه الأمراض يقود إلى تجنب إصابة الجنين أو وصول الأم لأي مضاعفات.