بدأت السينمات المصرية في عرض فيلم 200 جنيه، للمخرج محمد أمين بعد غياب سنوات عن الساحة السنيمائية والمؤلف أحمد عبدالله.



ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، مي سليم، أحمد السعدني، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تعد العملة في هذا العمل هي الرابط بين الأحداث والشخصيات، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية؟.



قدمت السينما المصرية فكرة البطولة الجماعية في كثير من الأفلام عبر تاريخها وإن كانت تجارب قليلة إلى حد ما، ولكن عادة ما يقدمها مخرجون لهم رؤية محددة وقدرة على توظيف والسيطرة على النجوم المتواجدين معه في العمل، ربما يربط بين الشخصيات مكان أو حدث وفي حالة فيلم محمد أمين الجديد الرابط هو عملة مصرية من فئة 200 جنيه.



ونستعرض في السطور التالية بعض الأفلام التي اعتمدت البطولة الجماعية كأساس في أحداثها..



- بين السما والأرض



يتعطل مصعد به مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، بينهم ممثلة سينمائية وشخص مجنون وخادم وفتاة هاربة من أهلها ولص وشخصيات أخرى، تدور الأحداث بالكامل داخل المصعد بالإضافة لبعض الأحداث الخارجية لمحاولات إخراجهم من الخطر بأقل خسائر ممكنة، والعمل من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو السيد بدير وإخراج صلاح أبوسيف.



الفيلم ضم هند رستم ومحمود المليجي وعبدالمنعم مدبولي وعبدالمنعم ابراهيم وعبدالسلام النابلسي وشفيق نور الدين ونعيمة وصفي وزيزي مصطفى وعبدالغني النجدي.



- لا أنام



يمكن اعتبار فيلم لا أنام أيضاً أحد الأفلام التي ضمت عدد كبير من النجوم، بمقياس ذلك العصر الذي اعتاد تقديم البطل والبطلة فقط كأساس للعمل، حيث شارك فيه فاتن حمامة، يحيى شاهين، عماد حمدي، عمر الشريف، مريم فخر الدين، هند رستم، رشدي أباظة، ومن إخراج صلاح أبوسيف، قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو صالح جودت.



تدور الأحداث حول فكرة الخيانة، ففي البداية تحاول نادية التخلص من زوجة أبيها فتختلق وهم في عقل الوالد بوجود علاقة غير مشروعه بين زوجته وأخيه، وبعد طلاقها، يتزوج الأب من صديقة نادية التي بالفعل ترتكب فعل الخيانة، ولكن نتيجة لمكرها الشديد لا تستطيع نادية إثبات أي شيء بل تورطها الزوجة في علاقة مع شاب وتجبرها على الزواج منه ولكن تفشل خطتها.



- صعيدي في الجامعة الأمريكية



تغيب فكرة البطولة الجماعية لفترة طويلة، حتى نهاية التسعينيات، عندما عُرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي ضم مجموعة من الفنانين الشباب حينها، محمد هنيدي، منى زكي، طارق لطفي، أحمد السقا، هاني رمزي، أميرة العايدي، فتحي عبدالوهاب، هشام المليجي، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.



تدور الأحداث حول الطالب الصعيدي خلف، الذي يحصل على الترتيب الأول في الثانوية العامة، ويلتحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ليسافر ويقيم هناك مع اثنين آخرين، وفي الجامعة يتعرف على زملاء آخرين، ويقع في حب زميله والدها دبلوماسي مشهور، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه فتاة أخرى ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.



- سهر الليالي



تبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع خلالها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، لأن حياتهم العاطفية مصابة باضطرابات وتوتر، يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع ، وإعادة حساباتهم في علاقاتهم الزوجية.



شارك في الفيلم منى زكي وفتحي عبدالوهاب، حنان ترك وأحمد حلمي، خالد أبو النجا وجيهان فاضل، شريف منير وعلا غانم، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.



- وحدة الزمان والمكان.. (كبارية، والفرح، وساعة ونص)



قدم الكاتب أحمد عبدالله مجموعة من الأفلام التي تقوم أحداثها على نمط وحدة المكان والزمان في العمل الفني، بداية من عام 2008 حين طرح فيلم كبارية، من إخراج سامح عبدالعزيز.



وتدور الأحداث داخل كبارية، حيث تقرر جماعة دينية متطرفة تنفيذ عملية إرهابية لتفجيره، فترسل أحد رجالها ليفجر نفسه في هذا الكبارية، والذي يضم عروسين في ليلة الزفاف وفتيات ليل هاربات من بيوت أهلهن وأخريات يعملن في السر ومطرب شعبي منتفع بثرية عربية وأخر يحقق نجوميته داخل هذا المكان وأب يحاول دفع مصاريف مدرسة ابنته، وقصص أخرى.



شارك في بطولة الفيلم صلاح عبدالله، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، أحمد بدير، علاء مرسي، محمود الجندي، محمد لطفي، إدوارد، محمد شرف، جومانا مراد، دنيا سمير غانم، هالة فاخر، رانيا يوسف وغيرهم من الفنانين.



فيلم الفرح تدور أحداثه داخل حارة شعبية وترتبط الشخصيات بحدث واحد وهو إقامة فرح في الحارة، يسعى من خلاله أحدهم لتسديد ديونه، متغاضياً عن كافة الأحداث التي تقع في ذلك اليوم حتى وفاة والدته، وكل ما يشغله استرداد ما دفعه من نقود كمجاملات في الأفراح، ليسد دينه ويشترى ميكروباص.



العمل من بطولة خالد الصاوي وكريمة مختار ومحمود الجندي وماجد الكدواني وياسر جلال وصلاح عبدالله وباسم سمرة وروجينا وسوسن بدر وحسن حسني ودنيا سمير غانم، وإخراج شادي الرملي.



أما فيلم ساعة ونص، تدور أحداثه داخل قطار، يجمع عدد كبير من القصص والهموم، التي يحاول طرحها المؤلف خلال مدة الرحلة التي يستغرقها القطار، ولكن نتيجة للإهمال يقع حادث ضخم يؤدي بحياة عشرات من الركاب، وأخرجه وائل إحسان.



شارك في البطولة إياد نصار، كريمة مختار، يسرى اللوزي، فتحي عبدالوهاب، هالة فاخر، أيتن عامر، سوسن بدر، أحمد السعدني، أحمد بدير، سمية الخشاب، محمد إمام، محمد رمضان، أحمد الفيشاوي، كريم محمود عبدالعزيز، محمود الجندي.