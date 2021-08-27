رئيس المكسيك يعين حاكم ولاية تاباسكو وزيرا للداخلية

اختار رئيس المكسيك، أندريس لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس حاكم ولاية تاباسكو، آدان أوجوستو لوبيز، وزيرا جديدا للداخلية، ليحل محل أولجا سانشيز كورديرو، في ثالث تغيير وزاري منذ انتخابات التجديد النصفي بالبلاد في يونيو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس لوبيز أوبرادور في بيان بالفيديو إن حاكم الولاية، مسقط رأسه، سيتولى المهمة الوزارية من أجل المساعدة في عملية "انتقال البلاد".

وينظر إلى وزير الداخلية الجديد على أنه حليف للرئيس.

وقام تاباسكو خلال فترة ولايته خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بتشييد مصفاة نفط جديدة على أرضه.

وينظر إلى مصفاة بوس بوكاس على أنها مشروع مهم للرئيس المكسيكي، في إطار جهوده لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة.