بايدن: المزيد من التعاون من أجل الإجلاء يصب في مصلحة طالبان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه في مصلحة طالبان الحفاظ على التعاون لإجلاء المواطنين الأمريكيين والمتعاونين المحليين السابقين حتى بعد خروج القوات من أفغانستان.

وتابع بايدن أن العمل مع المجتمع الدولي هو أمر من قبيل المصلحة الذاتية بالنسبة لمسلحي طالبان بعد أن سيطروا على أفغانستان.

وأضاف بايدن أن طالبان تريد الحفاظ على بقاء مطار العاصمة الأفغانية كابول مفتوحا، ولكن لن يستطيعوا القيام بذلك بدون مساعدة خارجية.

وقال الرئيس الأمريكي إن لديهم أيضا مصلحة في منع حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان.

وتابع أنه ستكون هناك فرص إجلاء أخرى بعد انسحاب القوات الأمريكية بحلول الموعد النهائي المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد بايدن على أنه لا يفترض أن طالبان "أشخاص صالحون"، لكنه قال إن لديهم مصلحة ذاتية واضحة في التعاون.