البيت الأبيض يعلن تأكيد بايدن على ضرورة قتل مدبري هجوم أفغانستان

أكدت الإدارة الأمريكية عزمها على قتل مدبري الهجوم المدمر في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة في واشنطن في إشارة إلى التهديد الأخير من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم: "لقد أوضح الرئيس أنه لا يريدهم أن يظلوا على قيد الحياة فوق الأرض".



جاء ذلك في رد ساكي على سؤال عما إذا كان الرئيس يريد قتل منفذي الهجوم أو تقديمهم للعدالة.



كان أحد الانتحاريين التابعين لـ"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" فجر نفسه أمس الخميس خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل العشرات، ومن بينهم 13 جنديا أمريكيا.



وكان بايدن هدد الإرهابيين بالانتقام بعد ساعات قليلة من تنفيذ الهجوم، وقال: "سنطاردكم ونجعلكم تدفعون ثمن ذلك".



وقالت ساكي إن الحكومة لن تعلق على تفاصيل كيفية التعامل مع منفذي الهجوم، لكنها شددت على أن هذا الالتزام سيظل ساري المفعول "حتى يتم تنفيذه" بحسب قولها.



وأضافت ساكي أنه ليس لدى الرئيس والجيش أدنى شك في أن لديهم كل الصلاحيات لمهاجمة داعش.