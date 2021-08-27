يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري القيام بزيارة أخرى إلى الصين الأسبوع المقبل للضغط على القادة الصينيين لإعلان وقف تمويل المشاريع الدولية التي تعمل بالفحم.

وذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن بكين لم تمول أي مصانع أو استثمارات أجنبية جديدة تعتمد على الفحم هذا العام - وهي المرة الأولى التي تحدث منذ أن شرعت الصين في مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالبنية التحتية في عام 2013.

ويريد المسؤولون الأمريكيون الآن أن تعلن بكين وقفًا رسميًا لمثل هذه المشاريع وهو ما يعتزم فعله كيري أثناء زيارته.

ومن جانبها، شددت الصين على أهمية الوفاء بتعهداتها الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل تقديم تعهدات جديدة.

ولا تريد بكين أن يُنظر إليها على أنها تخضع لضغوط الغرب، كما يقول الأشخاص المطلعون على تفكير صانعي السياسة الصينيين، وعوضا عن ذلك، تحاول الصين وضع نفسها كلاعب عالمي رئيسي في مكافحة تغير المناخ بشروطها الخاصة.