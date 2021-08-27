عقدت كوريا الجنوبية والنرويج اجتماعا دوريا للجنة الصناعة الدفاعية المشتركة بينهما، وناقشتا سبل تعزيز التعاون والتبادلات في مجالات شراء الأسلحة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بأن ذلك جاء خلال لقاء كيم سانغ مسؤول من إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورية (DAPA)، مع مورتن تيلر مدير التسلح الوطني في وزارة الدفاع النرويجية، حيث بحثا تبادل مشاريع الدفاع الرئيسية وتوجيهات سياسة المشتريات الشاملة، بالإضافة إلى تصدير مدافع ذاتية الدفع K-9 من كوريا الجنوبية إلى الدولة الأوروبية وغيرها.

كما يخطط الجانبان لعقد اجتماع آخر رفيع المستوى في أكتوبر بمناسبة معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX) لتعميق علاقات صناعة الدفاع.