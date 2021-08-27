لجنة بمجلس النواب الأمريكى تطلب من بلينكين الإدلاء بشهادته أمامها بشأن أفغانستان

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تبدأ لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى جلسات الاستماع الشهر المقبل حول الأحداث المأساوية التي تتكشف حاليا فى أفغانستان، حيث طلبت اللجنة من وزير الخارجية أنتونى بلينكن الإدلاء بشهادته أمامها.

وقال جريجورى ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات بأحد برامج تلفزيزن بلومبرج اليوم الحمعة "نحن نخطط الآن لعقد جلسات استماع".

وأضاف ميكس وهو نائب ديمقراطى من نيويورك أن لجنته "ستنتظر حتى إعادة مواطنينا إلى وطنهم".

وأوضح أن جلسات الاستماع ستركز على كيفية حدوث ذلك ومنعه من الحدوث مرة أخرى، مع البدء بطرح الإسئلة الخاصة بذلك على بلينكن.

وذكر ميكس أنه واثق من أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تتأكد من أن كل أمريكي يريد الرحيل سيتم نقله من أفغانستان.